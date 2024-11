Guilherme e Santiago: Tecnologia ajuda, mas atrapalha para ouvir música

DO TOCA, no Rio

Atração do Caldas Country, os irmãos Guilherme e Santiago comemoram 30 anos de estrada. A dupla, que começou na década de 1990, bem antes da era do streaming, está divulgando um novo registro audiovisual, o DVD "XXX Anos", e acaba de lançar "Tu Não Ama", em parceria com Mari Fernandez. O videoclipe já conta com 2 milhões de visualizações.

30 anos de carreira

Não é fácil chegar à marca de 30 anos de carreira, mas a dupla de irmãos goianos conseguiu. E sem brigas. No papo com TOCA, Guilherme pontua que eles conseguiram criar um repertório de qualidade e manter uma boa relação de irmãos. "Repertório diz tudo. É fundamental porque ele perdura, sejam os clássicos já gravados ou as músicas atuais, além do fato de sermos irmãos, ter boa criação, relação impecável com o outro desde berço. Isso é obrigatório. Há uma conexão"

Passa um filme na cabeça nesses 30 anos. Trajetória muito bonita para celebrar. O foco é trazer música boa e entretenimento. Santiago

Guilherme acredita que fazer parte da geração sertaneja dos anos 90, momento de consolidação do gênero, em uma fase ainda analógica, também ajudou. "Hoje é mais competitivo. Antigamente, você tinha uns três núcleos de artistas, os dez mais tocados e mais a galera do rock, do popular. A programação do rádio girava em torno desses estilos, mais o samba e o pagode Era mais fácil de se ouvir músicas de qualidade. Hoje você tem uma infinidade de bons artistas, mas que pecam no repertório, não se preocupam tanto. É outra ótica".

Ele costuma dizer que a maneira como as pessoas ouvem música também mudou. "A tecnologia ajuda, mas também atrapalha [na hora de ouvir música]. Faz com que a gente ouça de forma muito rápida. Essa possibilidade de clicar e escolher a playlist, uma hora você tá escutando rock, depois um country ou pagode, é muito dinâmico. Criou um ouvinte que não tem muito tempo. É humanamente impossível ouvir todos os estilos, todas as músicas boas que têm e conseguir decorá-las porque há uma infinidade de artistas e de músicas lançadas"

Os artistas mais novos lançam música todo mês. Impossível alguém conseguir conhecer a música nessa velocidade. A gente trabalha num formato diferente, meio à moda antiga. A gente espera a música ter o tempo dela. Guilherme

Pensar em música "à moda antiga" não significa que eles se fecharam para o novo. Pelo contrário, nos últimos 30 anos, a dupla experimentou diferentes estilos e abraçou novos artistas como Ana Castela, referência da nova geração para eles. "Ana Castela e Luan Pereira fazem um som diferente. A própria Marilia [Mendonça] já fazia, trazendo mais jovens ao segmento, que acabam ouvindo outros sertanejos, começam a ver que todo mundo está em sintonia e causam um efeito manada. Isso faz a renovação constante do bom sertanejo".

DVD e feat com Mari Fernandez

O projeto audiovisual XXX traz a dupla ao lado de Zezé Di Camargo & Luciano, Ana Castela, Jorge e Mateus, e Mari Fernandez. Gravado em maio no Espaço Unimed, a dupla passeou entre o sertanejo raiz, o sertanejo pop e também o universitário. "É um DVD impecável de repertório, convidados e visual", afirma Guilherme.

Cada convidado cantou duas músicas - uma regravação e outra inédita. Zezé Di Camargo e Luciano cantam "Pra Não Lembrar de Mim" e a regravação de "Jogado na Rua"; Ana Castela participa na música "Sigo Sofrendo" e na regravação de "Meia Noite e Meia"; Jorge e Mateus interpretam "Pijama Amarelo" e "Na Rua" - sucesso gravado em 1998; e Mari Fernandez canta a inédita "Tu Não Ama" e a regravação "Porque Brigamos".

A gente está sempre atento ao novo, torcendo para ser bom, ter história legal... As parcerias surgem a partir da conexão musical. Abrimos muitos shows para Zezé di Camargo e Luciano no início da carreira, por exemplo. Já estivemos no mesmo escritório que Jorge e Mateus também. A gente conheceu a Mari a partir do dueto dela com o Mioto, que virou um estouro. Graças a Deus, conseguimos juntar todo mundo. Guilherme

"Tu Não Ama" foi a escolhida pela dupla para ser a música de trabalho. "A música tem a cara do verão. Quis lançar agora pensando que o momento de pico de exibição é em janeiro ou fevereiro, uma época em que as pessoas estão de férias e consumindo músicas mais alegres", completa Guilherme.

Santiago já adianta o que vem em 2025: após um DVD eclético, um projeto de modão. "Um trabalho mais raiz, um DVD de modão, resgatar as nossas origens. A gente aprendeu a cantar com Chitão, Christian e Ralf, José Rico... Trazer o que a gente aprendeu para um público novo, de 25 ou 30 anos, que não conhece músicas clássicas que ficaram lá atrás".

Caldas Country

A dupla é uma das atrações do Caldas Country, que acontece em Caldas Novas (GO) nesta sexta-feira (15). A relação dos dois com o festival é bem antiga, seja por eles terem nascido no estado ou por se apresentaram lá há anos. "É um evento grandioso. Cantamos em várias edições, uns seis ou sete anos seguidos, agora, voltamos com todo o vapor. Estamos com saudade. Expectativa grande".