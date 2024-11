Gui sobre 8ª roça de A Fazenda: 'Quero muito que a Gizelly saia'

Luana, Gui e Yuri conversaram durante a madrugada de quinta-feia (14) na sede de A Fazenda 16 (Record) e conversaram sobre a 8ª roça, disputada por Flora, Gizelly e Vanessa.

O que aconteceu

Luana destacou que nenhum deles corre risco. "Essa roça foi perfeita. 3 deles e nenhum nosso."

Gui apontou sua preferência. "Meu coração tá mais em paz. Eu quero muito que a Gizelly saia por tudo que eu ouvi."

Yuri disse acreditar que ela será eliminada. "Todo mundo que tá saindo leva um xeque mate nos últimos dias. Aquele choro dela ontem, ela fez aquela cena dela toda do braço."

E agora fica com o braço (mexendo)? Yuri

