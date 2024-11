Gizelly e Flor saem aos gritos e citam Deus: 'Você sabe onde vai arder'

Gizelly e Flor entraram em um embate na manhã desta quinta-feira (14) e saíram aos gritos na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Gizelly confrontou Flor após a peoa questionar o estado de saúde da ex-BBB, que improvisou uma tipoia para imobilizar o braço. Ela afirmou que Flor "reza", mas segue fofocando, com a "língua tra tra tra".

"Não adianta sentar ali, pedir a Deus e fazer o inferno aqui|", gritou Gizelly. "Deus tá vendo o inferno que você tá fazendo na Fazenda. Não adianta rezar."

Flor disse não ter certeza sobre o estado da peoa, mas teve dúvidas porque a viu "gesticulando". "Você pode estar certa, mas eu fiquei desconfiada, sim. Você gesticulou", afirmou.

Flor ainda lembrou que Adriane Galisteu disse que Gizelly estava apta para realizar dinâmicas no reality. Gizelly negou e afirmou que deram a ela a chance de escolha.

Em seguida, a peoa criticou Flor. "A gente vê você falando com sua irmã. Todo mundo ri da sua cara. Tá fazendo VT."

Você é uma mentirosa, fofoqueira, e desse jeito não adianta pedir ajuda, não. Deus tá vendo. Desse jeito você sabe onde você vai arder Gizelly

Flor, então, questionou quem teria falado com ela sobre o ocorrido, e Gizelly entregou Babi. "Você é fofoqueira, por que eu não posso ser?", retrucou Babi.

