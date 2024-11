G20 no Rio: 'Janjapalooza' começa nesta quinta-feira; veja programação

De Toca, no Rio

Começa nesta quinta-feira (14) o Festival Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, que vai oferecer três noites de shows gratuitos no Rio de Janeiro, em meio à Cúpula do G20 Social

O que vai acontecer

A Praça Mauá, na zona portuária, vai receber shows do festival apelidado como "Janjapalooza", pelo envolvimento da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, na organização. O festival está dividido em três noites temáticas. Shows começam às 17h.

Nesta quinta (14), a ancestralidade e a herança africana são os fios condutores da noite "Muito Obrigado Axé", que se inspira no histórico local do evento: a região da Pequena África. Aguidavi do Jejê, Mateus Aleluia, Larissa Luz, Ilessi, Diogo Nogueira, Rachel Reis, Rita Benneditto, Afrocidade, Daniela Mercury, Seu Jorge, Roberto Mendes e Baile Black Bom estão na programação.

A segunda noite (15), intitulada "O show tem que continuar", traz uma orquestra de samba em show com direção musical de Pretinho da Serrinha. Zeca Pagodinho, Mariene de Castro, Maria Rita, Marcelle Motta, Pretinho da Serrinha, Teresa Cristina, Roberta Sá e Baile Black Bom sobem ao palco.

A terceira e última noite, no sábado (16), chamada de "Pro dia nascer feliz", reúne múltiplas sonoridades. Fafá de Belém, Pastor Kleber Lucas, - Jovem Dionísio, Tássia Reis, Jota.Pê, Jaloo Lukinhas, Maria Gadu, Alceu Valença, Ney Matogrosso, Romero Ferro, Baile Black Bom e Nova Orquestra se apresentam em show com direção musical de Marcus Preto e Mateus Simões.