Finalmente! Madalena joga Tereza no limbo em 'Volta por Cima'

Madalena (Jessica Ellen) finalmente descobre que Tereza (Claudia Missura) e Jayme (Juliano Cazarré) estão aproveitando parte do dinheiro roubado de Lindomar (MVBill).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Madá liga os pontos e acha estranho Jayme e Tereza estarem curtindo a vida. A mocinha decide ir confrontar o casal pessoalmente.

Como você tem coragem de fazer o que está fazendo com a minha família, Tereza? Nós somos vizinhos. Você é a melhor amiga da minha mãe! Vai continuar mentindo assim? - questiona Madalena.

Tereza não consegue mais fingir e acaba confessando o que fez junto ao marido. A falsa amiga de Doralice (Tereza Seiblitz) tenta explicar o inexplicável e piora ainda mais a situação.

Tenta entender nosso lado também, Madalena. Esse problema do bilhete era do Osmar. A gente não podia se meter a favor de ninguém, pô! O Osmar deu um agrado pra gente, sim. Quis ser generoso. Assim como ele pretendia ser com você também. Você que não quis! - exclama a oportunista.

Madalena perde a paciência e dá um ultimato no casal. Ela diz que se colocar Osmar (Milhem Cortaz) na Justiça, os dois também pagarão caro pelo que fizeram.

Jayme (Juliano Cazarré) e Tereza (Claudia Missura) em 'Volta por Cima' Imagem: Beatriz Damy/Globo

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.