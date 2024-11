Família contesta polícia e nega que atriz de Gossip Girl foi encontrada

A família de Chanel Maya Banks contesta a versão da polícia de que a atriz teria sido encontrada "sã e salva" no Texas, no Estados Unidos.

O que aconteceu

Chanel teria sido encontrada sem nenhuma lesão após duas semanas desaparecida, segundo o site TMZ. A família de Banks chegou a fazer um apelo na internet pedindo ajuda para encontrar a atriz, depois de ela não ser achada em Los Angeles, onde mora.

Uma publicação foi feita no Instagram de Chanel supostamente explicando a "fuga". "Pela minha vida inteira, tenho silenciosamente carregado a dor do abuso sexual ritual, manipulação, e do completo tormento sem fim que aguentei continuamente desde era um bebê indefeso nas mãos da minha suposta família, que está muito preocupada sobre minha atual localização", diz o post.

"Eu encontrei com a polícia e verifiquei que não só estou bem, mas estou finalmente livre da minha mãe e da família dela. Dizem que, uma vez que você está livre em Cristo, você está de fato livre. Então eu disse para meu marido há seis dias que eu estava indo ser batizada por um dos meus pastores favoritos. Ele me levou ao aeroporto e então eu fiquei longe por uma semana... mas também vi que era uma oportunidade para escapar da minha gaiola."

No entanto, a família contesta. Segundo o Los Angeles Times, Danielle-Tori Singh, prima de Chanel, disse que as informações da polícia sobre a atriz estar no Texas eram "fake news" e que a mulher encontrada não era a atriz. "O que eu vi foi uma mulher que não parece a minha prima. Ela era muito mais magra, a mulher nas filmagens da câmera corporal [usada pela polícia], ela estava vestindo coisas que minha prima não costuma usar, e a voz dela era diferente. O sotaque era diferente", afirmou. A mãe de Chanel, Jugy Kumar, também negou que seja a filha nas imagens: "Eu sei como minha filha se parece".

A polícia mantém sua versão. "Não posso controlar o que a família está dizendo, mas ela foi encontrada no dia 11 de novembro de 2024, no Texas. Ela é adulta, se ela quiser ficar no Texas, ela tem todo o direito", declarou o policial de Los Angeles David Cuellar.