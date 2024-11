Fabiula sobre saída da Globo: 'Não posso ser a funcionária que precisam'

Fabiula Nascimento, 46, falou sobre sua saída do elenco fixo de artistas da Globo e afirmou não guardar mágoas da emissora.

O que aconteceu

Nascimento contou que sua saída da Globo representou "um misto" de sentimentos, mas sobretudo de "gratidão". "A empresa me acolheu super bem, fui muito feliz lá dentro", afirmou durante participação no canal do YouTube de Fernanda Gentil.

A atriz reforçou o novo formato de contratação da empresa, que prioriza trabalhos por obra, com poucos nomes exclusivos. "Foram anos incríveis e nesse momento não posso ser a funcionária que eles precisam, e agora também nem tem mais, né, agora todo mundo vai ser mais por obra, não tem mais essa coisa de ser fixo no lugar só".

Ela também disse que hoje opta por trabalhos menores, com menos tempo de gravação, ao contrário de novelas. "Quando você é contratado você tem que cumprir, não pode ficar dando 'não' [...] E não deixei de trabalhar, só migrei para outros lugares. Os projetos pequenos hoje, com pouco tempo, me interessam mais do que os longos".

Fabiula Nascimento anunciou sua saída da Globo em janeiro de 2024. Ela ficou 14 anos como contratada da emissora e participou de sucessos como "Avenida Brasil" (2012) e "Bom Sucesso" (2019).