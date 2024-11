Esposa de João Gomes expõe críticas ao filho e rebate: 'Tudo tem limite'

Ary Mirelle, 22, esposa do cantor João Gomes, 22, desabafou nesta quinta-feira (14) após comentários maldosos sobre o filho do casal.

O que aconteceu

A influenciadora contou que tem visto muitas críticas sobre Jorge, que tem apenas 9 meses. "O que mais vejo [no TikTok], Instagram, direct, comentário de foto, é gente falando do meu filho. Tudo tem limite! Se quiser falar de mim, beleza, agora do meu filho, ninguém fala, não", rebateu ela em um post no Instagram.

Ela expôs alguns dos comentários em suas redes sociais, nos quais muitos falam sobre a aparência do bebê. "Ela deve ter sofrido bastante no parto", disse um perfil. Em resposta a um elogio a Jorge, uma seguidora comentou: "Não é possível que esse povo force tanto. Mentiras têm limite".

Ary prometeu que não aceitará mais essa postura. "Vou começar a tomar as devidas providências. Vou olhar os comentários em uma foto que postei e me deparo com isso. E o pior, vem de pessoas que me seguem. Essa é a pior forma de chamar atenção", afirmou.

A jovem deixou claro que não vai deixar barato, mesmo em casos que as pessoas só queiram uma resposta dela. "Eu respondo várias pessoas aqui no meu Instagram todo santo dia, mas não vou mais aceitar esse tipo de coisa com o meu filho que é só um bebê de nove meses", concluiu.