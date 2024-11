Mércia enterra Molina de vez e leva bonitão para a cama em 'Mania de Você'

Mércia (Adriana Esteves) vai finalmente desencalhar em "Mania de Você" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Depois de mais de dez anos da morte de Molina (Rodrigo Lombardi), Mércia ganha um novo amor. Ela será surpreendida com o interesse de um personagem bonitão.

Quem assume estar a fim de Mércia é Volney (Paulo Rocha). O irmão de consideração de Diana (Vanessa Bueno) ficou próximo de Mavi (Chay Suede) durante a armação do golpe contra Viola (Gabz).

Volney (Paulo Rocha) em 'Mania de Você'. Imagem: Manoella Mello/Globo

Após a desgraça com a chef, Volney permanece no radar. Ele chamará Mércia para jantar e eles ficarão cada vez mais atraídos um pelo outro.

No capítulo do dia 23 de novembro, Mércia aparecerá em cenas quentes. Ela e Volney vão se relacionar secretamente. Não se sabe, porém, até quando eles esconderão o romance.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.