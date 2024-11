Artistas de Brasília ao Pará completam elenco do TOCA Revela - o Reality

O segundo episódio de TOCA Revela, o Reality está no ar - e os apresentadores Larissa Luz e Arape Malik revelam o elenco completo de talentos que vão se enfrentar nos próximos episódios.

O processo rumo à final ainda vai contar com muita participação do público, neste que é o primeiro reality show musical voltado para as redes sociais.

Mas antes de saber quem são os oito participantes, conheça mais seis artistas que buscam as quatro últimas vagas para completar o elenco.

Para acompanhar este e outros episódios, acesse e siga o Instagram de TOCA. Acompanhe também as notícias do reality AQUI.

Sofia Malta

De Recife (PE)

Gênero: Pop

Perfil: @asofiamalta

Sou cantora, atriz e compositora, e eu intuía que a formação em artes cênicas iria contribuir para minha performance de cantora no palco (...) Eu achava que eu não era capaz de compor, até que muitas coisas aconteceram, e junto delas uma pandemia, até eu conseguir encarar uma caneta e uma folha de papel

Cool Sorcery

De Sobradinho (DF)

Gênero:Rock

Perfil: @coolsorcery



É uma banda meio alienígena, porque em Brasília não tem ninguém fazendo esse tipo de som (...) O Vitor [vocalista] começou a produzir música para videogame e conseguiu colocar essa influência na banda, com essa herança que Brasília tem do rock

Sulamita Caetano

De Lavrinhas (SP)

Gênero: Sertanejo

Perfil: @sulamitacaetano_ofc

Entre muitas coisas que eu fui fazendo para sustentar minha casa, eu vivo de música há 11 anos. Eu já cantei em diversas situações que eu nem acredito. Eu me inspiro na minha própria vida. Eu venho de uma família muito humilde, da roça mesmo (...) Depois de longos anos, eu percebi que é a música que me torna capaz de muita coisa

Naieme

Gênero: MPB

De Belém (PA)

Perfil: @eusounaieme

[Tenho] raiz Marajoara, indígena quilombola no coração da Amazônia. Trabalho muito com audiovisual e música. Todo meu trabalho tem a ver com captar as histórias do nosso povo e das nossas florestas. Eu falo muito da percepção da mulher, de relacionamentos amorosos, de sabedoria ancestral da mulher amazônica e canto também músicas que fazem dançar

Taty Aleixo

De Rio de Janeiro (RJ)

Gênero: Funk

Perfil: @taty.aleixo

Sou cria e moradora da comunidade do Jacarezinho. Sou atriz, cantora, compositora, articuladora local na comunidade (...) Participo desse movimento na música há mais de 12 anos, eu só preciso de um produtor, alguém me lance para que eu possa conquistar meu sonho

Yori

De São Paulo (SP)

Gênero: MPB

Perfil: @cantoyori

Somos uma dupla de MPB, com R&B e neosoul (...) A gente produz tudo na correria. Tudo que a gente quiser fazer, faz um check-list. Isso somou muito para o nosso aprendizado. O reality vai ajudar a gente a chegar mais nas pessoas.

O reality

A partir do próximo episódio, os oito participantes vão colocar todo o talento e improviso para enfrentar os desafios musicais.

Só os melhores vêm para São Paulo para literalmente dar show. Os participantes terão que se enfrentar na semifinal diante do renomado produtor musical Dudu Marote.

A grande final será decidida pelo público através de votação popular.

Quem vencer fatura o grande prêmio: um EP de quatro faixas produzido pelo próprio Dudu Marote e distribuído pela Altafonte, uma empresa que está presente em mais de 170 países e tem parceria com artistas como Liniker, Gilberto Gil, Luedji Luna, Alok e Duda Beat.