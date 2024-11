Computador quântico já define rota de navio e como banco distribui dinheiro

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Lento e não roda IA, mas craque em 'problemas intratáveis'; Dinheiro e navio: o computador quântico em ação; Pensamento quântico existe?)

A aposta do mundo da tecnologia para executar tarefas irrealizáveis por PCs convencionais, os computadores quânticos já são usados por empresas para traçar rotas de navios e por bancos para distribuir dinheiro para caixas eletrônicos e agências.

No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Ana Paula Appel, embaixadora da IBM para computação quântica, contou quais setores já abraçaram essas supermáquinas.

O maior exemplo é o da petroleira ExxonMobil que, em parceria com a IBM, trabalha na logística de navios para distribuir gás natural.

Para Appel, uma das aplicações mais inusitadas e interessantes da computação quântica foi no setor automobilístico. Algumas montadoras e startups da área já trabalham no desenvolvimento de baterias mais eficientes para carros elétricos.

Pensa em uma bateria que vai ser muito mais durável, muito mais econômica e que vai precisar carregar menos. É um negócio de bilhões de dólares

Ana Paula Appel

De acordo com a especialista, o setor financeiro é dos que pode se beneficiar com essa tecnologia. Algumas instituições, aliás, já estão recorrendo às máquinas quânticas para elaborar a logística de distribuição das cédulas.

Imagina que você tem que mandar [o dinheiro] para os caixas eletrônicos e agências, e temos cidades muito distantes, então não é uma logística fácil

Ana Paula Appel

Como usam propriedades como a sobreposição, computadores quânticos resolvem problemas que exijam testar várias hipóteses simultaneamente até identificar a mais adequada.

"A promessa é que ele vai resolver problemas que hoje na computação a gente chama de 'intratáveis' ou que a gente não consegue resolver num tempo polinomial", diz Appel.

Ficou difícil? Polinômio é aquela equação de x elevado a alguma coisa, explica Appel. "Quando esse 'alguma coisa' cresce muito, fica difícil para o computador resolver."

Não são só os bancos que estão investindo em pesquisa nesse ramo, comenta Appel. Outros segmentos como os de medicamentos e criação de materiais também querem explorar o lado quântico da força.

Quando você vai criar um novo material, você tem um composto químico e é preciso fazer diversas combinações. Em problemas combinatoriais a computação quântica é boa

Ana Paula Appel

Appel comenta que os computadores quânticos ainda são utilizados como artefato de pesquisa, mas com promissoras aplicações na indústria.

Contudo, ela ressalta que todas essas aplicações ainda estão no âmbito da pesquisa. " A gente não vai ter nada em computação quântica no que chamamos de 'em produção'", afirma.

Se um banco chegar para você e dizer que um modelo de risco de crédito roda em um computador quântico você já desconfia, porque não vai ser verdade. Não vai ser verdade

Ana Paula Appel

Pensamento quântico existe?

Ter um computador quântico em casa é um sonho difícil de realizar no momento, mas dá para acessar um à distância. Só é preciso aprender a pensar de forma diferente.

Já há certificações para especialistas nas máquinas, mas isso não quer dizer que estamos diante do início da era dos desenvolvedores quânticos. O mesmo não se pode dizer sobre os coaches quânticos e as terapias quânticas. "É balela", classifica Ana Paula Appel.

Como computador quântico ataca problema intratável

Ainda que seja mais lento, menos potente e não possa ainda rodar algoritmos complexos como os de inteligência artificial, o computador quântico é a aposta de muitos especialistas para a resolução de tarefas para lá de complexas. E, na verdade, essas supermáquinas são craques em solucionar um tipo de questão para lá de específica. São os chamados problemas intratáveis.

Como o computador quântico consegue enxergar esses vários resultados ao mesmo tempo, problemas que são combinatoriais eu vou conseguir resolver de uma maneira mais fácil. A promessa é que ele vai conseguir resolver problemas que na computação chamamos de intratáveis

Ana Paula Appel, embaixadora da IBM para computação quântica

