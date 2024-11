Com shows de Pitty e MC Luanna, Juntas Festival acontece de graça em SP

Um dos festivais com foco totalmente no universo feminino, o Juntas desembarca no Parque Villa Lobos, em São Paulo, no dia 15 de novembro.

A terceira edição do evento traz line-up 100% feminino, com shows de Pitty, MC Luanna, Helena Serena, Mari Froes, Pagode da Dessa e Assucena. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingresso pela internet.

Pitty será responsável por fechar a programação. Após o encerramento da turnê "ACNXX" - série especial de shows que celebrou os 20 anos de lançamento do seu álbum de estreia, "Admirável Chip Novo" - ela apresenta uma nova tour.

Vencedora do Prêmio Rap Brasil na categoria "Artista Revelação 2022", MC Luanna é outro destaque do festival, que ainda traz uma programação de talks e gastronomia diversificada.

Serviço: Juntas Festival

Dia: 15 de novembro

Horário: 11h às 22h

Local: Parque Villa Lobos