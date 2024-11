Othon Bastos e Gil se emocionam ao reviver inicio de amizade em 1964

De Splash, no Rio

Gilberto Gil é o próximo homenageado do Caldeirão com Mion. Programa que será exibido no sábado (16) vai trazer o cantor baiano ao lado de amigos especiais como o ator Othon Bastos.

Como vai ser a homenagem

Gil e Othon Bastos vão fazer uma viagem no tempo para 1964, ano em que tiveram uma parceria com a música "Iemanjá". Gil, naquela época, estava no início de sua carreira musical.

Todos nós lutávamos para construir um teatro. Até que um dia criaram o 'Aqui Se Improvisa', onde qualquer artista podia se apresentar. Gil sempre ia com Caetano, Bethânia e outros artistas. Daí nasceu nossa amizade infinita. Eu nunca cantei essa música para não estragá-la; prefiro deixá-la na voz dele. Othon Bastos

O especial Setlist vai apresentar histórias e curiosidades da carreira de Gil, compositor de "Palco", "Novidade", "Vamos fugir", entre outros clássicos. Quadro já homenageou nomes, como Djavan, Fábio Junior, Caetano Veloso e Maria Bethânia.

A gravação contou com a presença de diversos famosos, como Alice Wegman, Juliana Alves, Fernanda Garay, Arlete Salles, Lucio Mauro Filho, Fred Nicácio, Jonathan Azevedo, Thiago Oliveira, Feyjão, Amaury Lorenzo, Pedro Baby e Leilane Neubarth.

Caldeirão com Mion é exibido pela Globo nas tardes de sábado. Tem direção artística de Geninho Simonetti, produção de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e direção de gênero de Monica Almeida.