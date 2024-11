Bianca Andrade e Vitor Kley são vistos em clima de romance em show

Bianca Andrade, 30, e Vitor Kley, 30, foram fotografados em clima de romance durante um show em São Paulo.

O que aconteceu

A empresária e o cantor conversaram ao pé do ouvido no camarote do show de Liniker, realizado na quarta-feira (13), no Espaço Unimed. Os dois, que estão solteiros, estavam animados e não se desgrudaram.

Durante o Rock in Rio, a ex-BBB anunciou o fim do breve namoro com o modelo italiano Luca Daffrè, 29. Ela iniciou o romance com ele quando fazia intercâmbio em Londres.

Kley está sozinho desde 2022. Na época, ele terminou o romance de três anos com a atriz portuguesa Carolina Loureiro, 32. O músico explicou que "a distância venceu", mesmo após ele se mudar por um tempo para Portugal.

Imagem: Agnews

