A Fazenda 16: Babi detona Sacha e diz que peão é 'pior que lixo'

Em uma conversa com Gilsão na casa da árvore na sede de A Fazenda 16 (Record), Babi voltou a detonar Sacha,

O que aconteceu

Os peões conversavam sobre o trato dos animais, quando Gilsão falou sobre fazer o lixo. "Não é algo agradavel, mas nunca deixaria de fazer."

Babi aproveitou a deixa e criticou o rival. "O Sacha, eu acho ele pior que um lixo."

Até o lixo tem mais valor do que ele! Babi

Gilsão concordou com a peoa. "Sempre. Você consegue reciclar, reaproveitar e vender o que tiver dentro do lixo."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 8ª roça? Enquete encerrada Total de 155458 votos 37,28% Flora 36,16% Vanessa 26,56% Gizelly Votar de novo Total de 155458 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso