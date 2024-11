Grammy Latino: Anitta rouba a cena com renda e transparência no red carpet

Anitta, 31, está on no Grammy Latino 2024! A cantora brasileira marcou presença no tapete vermelho da 25ª edição do evento de premiação da música com look todo trabalhado na transparência.

O que aconteceu

Cantora vencedora do VMA 2024 pisou no red carpet usando look branco abusando da renda. O figurino traz transparência na parte de cima e babados ao longo da calda.

Quem desenhou o figurino de Anitta? O figurino da cantora brasileira é assinado pela estilista brasileira Patricia Bonaldi.

A brasileira concorre com nomes de peso, como Shakira e Kali Uchis. Os outros álbuns indicados são "El Viaje", de Luis Fonsi, "García", de Kany García, "Las Mujeres Ya No Lloran", de Shakira e "Orquídeas", de Kali Uchis.

Em nota, Anitta comemorou a indicação. "Estou emocionada com mais essa vitória para a nossa música. Poucos foram os brasileiros indicados ao Grammy Internacional e isso me deixa muito orgulhosa de toda a minha trajetória. Ver o nosso funk tão longe é um prazer que nesse momento eu nem consigo colocar em palavras. Muito obrigada aos meus fãs, equipe e família! Estou muito feliz!", disse.