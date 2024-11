Anita tem virada surpreendente ao lado de personagem inesperado

No capítulo da próxima quarta-feira (20), da novela "Garota do Momento" (Globo), Anita (Maria Flor) terá uma reviravolta em sua vida. Splash teve acesso em primeira mão a uma foto do grande momento.

O que vai acontecer

Anita aparece pela primeira vez na televisão, no programa de Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch). Isso acontece porque o apresentador experimenta o bolo de aipim da mãe de Eduardo (Caio Manhente) no capítulo de terça-feira (19).

Depois disso, Alfredo Honório convida a esposa de Nelson (Felipe Abib) para ensinar a receita do bolo em seu programa. Anita fica empolgada e aceita o convite.

Antes de sair de casa, ela deixa um bilhete para o marido avisando sobre a novidade. Nelson, é claro, não vai gostar nada de ver a esposa na TV.

A participação de Anita será um sucesso. Com seu jeito atrapalhado e seu carisma, ela vai conquistar o público do Alfredo Honório Show.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo.