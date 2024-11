Adriana Birolli diz ser forasteira no Rio: 'Ninguém está de braço aberto'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a atriz Adriana Birolli contou que fazia teatro desde os 8 anos em Curitiba e, aos 18, resolveu se mudar para o Rio de Janeiro para trabalhar como atriz na TV Globo. "Comecei a entender o que era ser uma forasteira. Você está fora do seu lugar. Já cheguei a ligar para a minha mãe de madrugada e dizer: 'Vem, preciso de colo'."

Ela comentou sobre o impacto de ir para um lugar com uma cultura muito diferente da sua. "Nós temos uma cultura completamente oposta. Em Curitiba as pessoas são muito fechadas, retraídas, mas depois que você vira amigo é pro resto da vida. No Rio é o oposto: você chega e está todo mundo de braços abertos, mas ninguém está de braço aberto. Estou lá há 20 anos, mas ainda sou uma forasteira."

Adriana Birolli conta de vilã em novela da Globo: 'Público ficava com raiva de mim'

A atriz lembrou de trabalhos marcantes na TV, como a vilã Isabel, de Viver a Vida, e a participação em um reality de cozinha no programa da Ana Maria Braga.

"Eu estreei fazendo a Isabel, que é uma carne de pescoço. Mais do que o público ficar com raiva de mim, as pessoas do nosso meio falavam que tinham medo de me conhecer. Então, para mim, participando do Superchef as pessoas puderam me conhecer um pouco. (...) Na cozinha eu era péssima, mas o público foi me mantendo lá. Para minha relação com o público foi muito bom".

Adriana Birolli fala sobre dificuldade de dizer não: 'Aguentamos mais humilhação'

A atriz falou sobre o espetáculo "NÃO!", em cartaz no Teatro UOL, em São Paulo, até dezembro. Na conversa, ela relembrou situações em que precisou aprender a dizer não.

"Ter que falar não para a família acho que é o mais difícil. Você deve tudo a eles, ponto final. Hoje em dia, com a maturidade e um ano em cartaz com o espetáculo, ficou um pouco mais fácil. O importante é que o "não" não tem que ser ruim, você pode explicar o seu "não" e as pessoas que te amam te entendem. Se a coisa ficar feia de qualquer forma, é porque o "não" era necessário mesmo."

Para ela, não saber dizer não pode trazer problemas psicológicos graves, além de estafas emocionais e físicas. Segundo ela, nessa época de início de trabalhos, qualquer não que você disser pode fechar portas.

Sobretudo na juventude, a gente quer dizer sim pra tudo, a gente aguenta mais o ritmo das coisas e aguenta mais humilhação, mais situação errada. Adriana Birolli

Adriana Birolli fala sobre relação com diretor de TV: 'Nunca tinha ficado com alguém mais velho'

Adriana relembrou antigos relacionamentos e falou sobre a relação com o noivo, o diretor Ivan Zettel, com quem está há 7 anos.

"Nos conhecemos trabalhando, ficamos muito amigos, mas tínhamos outros relacionamentos na época. Depois que acabou a novela, terminamos e resolvemos tentar um relacionamento. Eu nunca tinha ficado com ninguém muito mais velho do que eu, mas é um homem vivido, que tem experiência."

Eu não sou uma pessoa que olha a beleza e vê graça nisso. Homem tem que ser charmoso, engraçado, inteligente, talentoso. Adriana Birolli

Adriana Birolli fala sobre seguir intuição: 'Não queria ir e na saída bati o carro'

Em cartaz com a peça "NÃO!", em que fala sobre a dificuldade de respeitar os próprios desejos e limites, Adriana contou que prefere seguir a própria intuição na hora de aceitar ou recusar compromissos.

"O pior é quando você se escuta e não se escuta. Você tem uma coisa que pode escolher ir ou não, não é um compromisso de trabalho. Aí você fica? Tá, eu vou. Mas é batata: vai dar merda. Um aniversário, por exemplo, que eu fui, mas não queria ir. (...) Na saída, bati meu carro e dei PT. Eu me perdi em um lugar que eu ia sempre, e quando vi bati o carro na rua, sozinha. Sabe uma coisa que não é para fazer, e você vai lá e faz? (...) Eu tento o máximo que eu posso me ouvir e odeio quando não me ouço".

Desculpa Alguma Coisa no UOL

Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam.