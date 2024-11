A Fazenda 16: Vanessa é a primeira peoa salva da 8ª roça

Vanessa foi o primeiro nome salvo na 8ª roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Antes do anúncio, Galisteu discursou para as três peoas na roça. "Você sabe como uma mulher se sente? A real é que a gente nunca sabe o que a outra pessoa está sentindo. Mas nós mulheres sabemos, nos colocamos no lugar da outra, nos apoiamos."

Flora. 'Maturidade não tem nada haver com idade. Você tem opinião forte, não abaixa a cabeça para ninguém. Você amadureceu e enfrentou desafios gigantes desde cedo, mas sem perder sua ternura."

Gizelly. "Você também chegou aqui como um vendaval. Seguiu firme com as suas convicções, defesas, colocou suas cartas na mesa e protegeu seus aliados. Mas sentiu o golpe com a saída de cada um deles. Alguns enxergam suas certezas como soberba, mas foi o que alimentou sua trajetória até aqui."

Vanessa. "É uma mulher de voz mansa, que às vezes fica escondida atrás da moita, mas também fica brava. Danã conforme a música. Se defende e prova que está no jogo. Um jogo misterioso e que segue mantendo a estratégia a 7 chaves."

Galisteu finalizou. "Não a nada que a gente não possa alcançar. Não é fácil. O jeito é seguir em frente. Com charme e intuição. Desistir nunca foi uma escolha, nem na vida, nem no jogo."

