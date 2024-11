Xamã rebate críticas por ter visual 'fora dos padrões': 'Aceito meu corpo'

Xamã, 35, refletiu sobre as críticas que recebe por ter o corpo e o visual considerados "fora dos padrões".

O que aconteceu

Cantor admitiu que ficava confuso com os comentários em relação a sua aparência, principalmente no início da carreira. "Muitas pessoas não curtiam a forma como era meu nariz, o rosto, o corpo. Tem horas que a gente se sente bonito e começa a ver defeito que não tem. Tem horas que você fica confuso com o feedback disso. A gente gosta de receber elogio, de estar bem, só que isso passa por uma linha invisível do que você tem e do que precisa para se enquadrar num padrão para você receber elogio. Vai saindo da nossa própria essência", declarou no programa Angélica 50 & Uns.

O famoso destacou que aprendeu a lidar com as críticas e as cobranças, sobretudo por compreender qual o corpo que quer ter. "Às vezes não é o corpo que [querem que] você [tenha] e, sim, o corpo que te faz bem. Isso que costumo dizer para mim. Me olho no espelho e tem dias que estou bonito, tem dias que estou feio, mas é muito mais sobre a minha autoestima que eu me vejo. Aceito meu corpo como ele é", contou.

Xamã, que atualmente namora a atriz Sophie Charlotte, também atribuiu ao machismo os comentários depreciativos por usar maquiagem e pintar as unhas. "No início recebi muitas críticas de pensamentos machistas. Pensava: 'Poxa, não queria ter recebido essas críticas'. Queria mostrar outras perspectivas, mas no início fica difícil. Com o tempo a galera foi entendendo que isso não tem nada a ver".