Fazenda: VAR desmente Sacha e mostra peão falando que Flora tem limitações

Na edição de quarta-feira (13) de A Fazenda 16 (Record), um VAR desmentiu Sacha, quando o ator afirmou não ter dito que Flora tinha limitações.

O que aconteceu

A edição mostrou o momento na madrugada em que Sacha deu sua versão da conversa com Vanessa para Flora. "Eu falei: não quero botar a Flora agora porque não to querendo olhar."

Flora contou como Vanessa lhe repassou. "Ela disse que você falou que não queria olhar pra minha cara e que eu tinha limitações."

O ator negou. "Eu não falei isso não, peço o VAR."

Sacha, de fato, disse que Flora tinha limitações . O momento foi exibido ao público logo na sequência.

