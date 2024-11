Vanessa debocha de carreira de Sacha: 'Famoso para ele e para a mãe'

Em uma conversa na casa da árvore de A Fazenda 16 (Record), Vanessa debochou da fama de Sacha.

A peoa ressaltou que o ator não é famoso. "Famoso famoso é a Flor, Sidney, você [Gizelly]... Ele é famoso onde?"

Gizelly riu e respondeu. "A gente é hater do povo aqui."

Vanessa seguiu rindo ao falar da carreira do peão. "Famoso pra ele e pra mãe dele. Nunca vi na vida. Que ator famoso é esse? Deve ser tipo assim: olha lá ele, e passou lá no fundo, de figuração!"

Sidney riu da fala da peoa. "Hoje ela tá que tá."

Gizelly falou da carreira de Sacha. "Ele fez aquela novela que é sucesso no twitter, "Os Mutantes"."

Ele não é famoso nem aqui nem na p*ta que pariu. Famoso onde? Sacha ninguém nunca ouviu falar. Até o Zé falava que ele tem inveja do Sidney, porque o Sidney é famoso, bonitão e tal. E o outro lá é feio e ninguém conhece! Vanessa

