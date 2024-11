TXT, Minho, Viviz, Babymonster e The Boyz. Ouça a seleção de TOCA com músicas recém-lançadas de seus artistas favoritos do K-pop. Siga nosso canal de notícias, o Universo K-pop.

TXT - "Over the Moon"

Minho - "Call Back"

VIVIZ - "Shhh!"

BABYMONSTER - "Drip"

The Boyz - "Bite Back"