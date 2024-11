Surpreendente: o que acontece com Ofélia no final de 'Alma Gêmea'?

Ofélia, interpretada pela saudosa atriz Nicette Bruno em "Alma Gêmea" (Globo), vai ter um final surpreendente.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Final de Ofélia em 'Alma Gêmea'

Ofélia terminará a novela ao lado de um grande amor. Ela continuará abrigando seu ex-marido, Eudorico (Ankito), na pousada, e pouco a pouco vai se reaproximando do homem que a magoou muito no passado.

No final das contas, Ofélia se rende às investidas do "falecido". Assim, o casal de idosos termina "Alma Gêmea" juntos e realizados.

Além disso, a veterana vai abaixar a cabeça para Olívia (Drica Moraes). Arrependida por sempre ter ofendido a amada de Vitório (Malvino Salvador) por ela ser uma mulher separada, Ofélia finalmente aceitará a relação dos dois.

Ankito e Nicette Bruno como Eudorico e Ofélia em 'Alma Gêmea' Imagem: Divulgação/Globo

A reprise de "Alma Gêmea", novela de 2005, escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.