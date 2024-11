Sonia Abrão perde a paciência e rebate Ana Maria Braga: 'Fica quieta'

Sonia Abrão, 61, detonou Ana Maria Braga, 75, após a apresentadora do Mais Você (Globo) criticar os programas de fofoca.

O que aconteceu

Na manhã desta quarta-feira (13), Ana Maria recebeu Angélica no Mais Você e as duas criticaram programas dedicados a falar sobre a vida dos famosos. Mesmo que não tenham citado nomes, o público nas redes sociais apontou a indireta para Sonia Abrão.

Sônia Abrão começou seu programa criticando a forma como a apresentadora da Globo falou sobre atrações como A Tarde é Sua (Rede TV). "A Ana simplesmente resolveu esculhambar os programas de fofoca, porque é assim que eles intitulam programas como o nosso e como o das nossas vizinhas, a concorrência no horário, que é com os programas que tratam do mundo artístico e do mundo das celebridades. E, pra variar, a Ana resolveu falar umas coisinhas que não têm nada a ver e serão devidamente rebatidas aqui pelo Lo-Bianco, tô enganada?".

Reforçando amar Ana Maria e respeitar o trabalho da apresentadora, Sonia ainda ironizou. "E ter que ver Ana Maria Braga bancando a santinha? Ah, Ana, me desculpe, essa não dá para engolir! Quem não te conhece que te compre, porque aqui a gente te conhece muito bem, tá?".

Durante o Mais Você, Ana Maria Braga ainda debochou das fontes utilizadas pelos programas de entretenimento, algo que a mandante do A Tarde É Sua rebateu. "Ela vem sempre com esse mesmo papinho, 'não tem o que fazer', 'isso dá audiência', 'falam com tanta certeza'... Da nossa parte, a gente fala com muita certeza, sim. Da nossa parte, essas fontes que a Ana diz debochadamente, elas sabem de você bastante, né? Ou tudo o que foi falado aqui não foi confirmado? Foi confirmado, sim, e a gente tem como provar".

Após Angélica falar, durante o matinal, que até mesmo sua mãe acredita nas matérias transmitidas por programas de fofoca, Sônia Abrão garantiu que a força de sua audiência vem da credibilidade. "Existe uma força nos nossos programas, e é justamente pela credibilidade, pela seriedade e até pelo divertimento que a gente traz aqui. Vocês estão rindo aí? Quem ri por último ri melhor", disparou.

Alfinetando até mesmo a loira, a apresentadora afirmou que era melhor Angélica ter ficado calada. "Angélica, lamento muito da sua parte também em endossar um discursinho tão raso, tão batido e que nunca representou os verdadeiros profissionais de imprensa. Então, fica quieta? Eu acho que é bem melhor. Perdeu uma bela oportunidade de ficar calada".