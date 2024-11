Sacha tira satisfação com Vanessa sobre fofocas: 'Eu disse isso?'

Enquanto realizavam os tratos dos animais de A Fazenda (Record), Sacha cobrou Vanessa por ter contado para outros sobre suas falas.

O que aconteceu

Depois de ouvir de Flora que Nessa contou para seus aliados sobre algumas falas suas, Sacha cobrou a peoa sobre o que supostamente havia dito. A ex-Casamento às Cegas reafirmou que ele havia chamado a vaca de "desgraçada" durante a tarefa e que alegou que Flora tinha "limitações" para fazer os tratos. A peoa continua: "No primeiro dia, você falou para mim essas palavras, Sacha, tenho certeza."

"Não. Você me perguntou e eu falei que não queria olhar na cara dela. Foi exatamente isso", diz o ator. "Limitações todo mundo tem. Inclusive você tem diversas limitações pra fazer a vaca."

"Eu acho desnecessário você chamar de 'desgraçada', não deve tratar os animais assim", dispara a peoa. "Eu falo para quem eu acho que devo falar, assume as coisas que você fala. Você diz as coisas e eu sou errada?"

"Se tiver alguma coisa para falar sobre mim, diz na minha cara, não leva para os outros mentira que você tá fazendo", responde o peão. "Não falei de limitação da Flora, e eu não fico chamando a vaca de desgraçada, pode ser que eu tenha falado brincando, mas eu trato ela muito bem, tenho muito carinho."

"Brincando, né? Aham", responde Nessa. "É só chamar o VAR."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 8ª roça e se tornar fazendeira? Enquete encerrada Total de 17009 votos 55,31% Luana 38,49% Vanessa 6,20% Flora Votar de novo Total de 17009 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso