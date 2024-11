Sacha discute aos gritos com peoa: 'Chamou Flora de limitada por ser gorda'

Sacha e Vanessa discutiram aos gritos no início da tarde desta quarta-feira (13) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na piscina, Sacha notou que estava sendo citado por Vanessa no vídeo que a peoa gravava e a questionou.

Vanessa voltou a criticar Sacha por supostamente ter chamado Flora de "limitada".

O peão respondeu que nunca usou a expressão contra Flora e de forma negativa. No fim de semana, a edição exibiu exatamente o que Sacha disse: "Eu te chamei [Vanessa] porque não tem mais nenhum homem para fazer, só tinha as mulheres. Babi, eu não tenho vontade nem de olhar na cara. E Flora também já fez a vaca e tal... Acho que você tem mais habilidade do que ela para fazer (...) Não, mas é porque... Ela tem limitações físicas".

Sacha então disse que Vanessa é que era limitada por ser "preguiçosa". "Você é limitada mesmo. Todos nós somos limitados, mas você não se esforça para fazer nada (...) "Você foi criada em uma fazenda e não sabe fazer nada, nem tirar leite da vaca", afirmou para ela. "Ah, você é o sol", respondeu Vanessa.

Gizelly, então, entrou na briga. "Você gosta de colocar mulher sempre no fundo do poço. Chamou ela de limitada porque ela é gorda [apontando para Flora] (...) e ela porque é mulher [apontando para Vanessa]", disse.

"Faz isso, Gizelly, levanta mais uma pauta", retrucou Sacha. "Pra var

O peão ainda questionou o estado de saúde de Gizelly com a tipoia improvisada, e a peoa insistiu que está "mal", mas fará a prova do reality.

Após o fim da discussão, as peoas comemoraram a atitude de Vanessa. "A gigante acordou", gritaram.

