Roy Haynes, baterista e lenda do jazz, morre aos 99 anos

Roy Haynes, baterista e uma das lendas do jazz, morreu nesta terça-feira (12), aos 99 anos.

O que aconteceu

O artista não resistiu e faleceu após uma breve doença. Ele estava no condado de Nassau, em Nova York, e a notícia foi confirmada por sua filha ao New York Times. No entanto, familiares não deram detalhes da condição enfrentada pelo músico.

Haynes teve uma importante parceria musical com Sarah Vaughan, uma das maiores vozes do século 20. Ele gravou alguns álbuns memoráveis da cantora, como "In the Land of Hi-Fi", "Swingin' Easy" e "After Hours at the London House".

O baterista também foi um dos músicos pioneiros no início do bepop, o estilo que tornou-se uma das vertentes mais influentes do jazz. Ele tocou ao lado de ícones como Lester Young, Charlie Parker e Pat Metheny.

Roy ganhou três estatuetas do Grammy ao longo de sua carreira. Ele venceu duas vezes a categoria de "Melhor Performance Instrumental de Jazz", em 1989 e 2000, e também foi reconhecido com o Grammy de "Lifetime Achievement Award", que homenageia a trajetória de lendas da música.

Seu último álbum foi o "Roy-Alty", lançado em 2011 com a banda Fountain of Youth, com músicos mais jovens. Outro trabalho de Haynes foi a dublagem de seu próprio personagem no jogo "GTA V", em que aparece como apresentador de uma rádio.

Roy Haynes deixa os três filhos, incluindo um baterista e um clarinetista, além de seus oito netos e sete bisnetos.