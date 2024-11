Prova do fazendeiro exigirá memória e contará com convidados influencers

Flora, Luana e Vanessa enfrentam a Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (13) na Fazenda 16 (Record).

Como será a prova

A prova da semana envolve memória, percepção e agilidade.

O objetivo será montar a imagem certa de cubos coloridos antes de suas adversárias. Quem conseguir terminar primeiro, ganha mais pontos nessa primeira etapa.

Três influencers participarão da brincadeira e vão desafiar as peoas durante atividade, na segunda fase. Eles aparecerão no telão divulgando suas lives, e vão desafiar a atenção e memória das peoas aos vídeos.

Os pontos da montagem dos cubos serão somados ao desafio dos influencers. Quem tiver mais pontos, vence a disputa e torna-se a nova Fazendeira. As demais, enfrentam a roça com Gizelly, que foi vetada da prova.

A prova será exibida na edição ao vivo.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 8ª roça e se tornar fazendeira? Enquete encerrada Total de 17009 votos 55,31% Luana 38,49% Vanessa 6,20% Flora Votar de novo Total de 17009 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso