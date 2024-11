Personagens gays irão agitar os próximos capítulos de 'Garota do Momento'

Os próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo) serão agitados com a descoberta da sexualidade de Guto (Pedro Goifman) e com a chegada de um novo personagem homossexual.

O que vai acontecer

Segundo informações do jornal O Globo, o filho de Anita (Maria Flor) começará a sentir atração por outro rapaz. Com isso, ele entrará em conflito sobre sua sexualidade, já que namora com Eugênia (Klara Castanho).

Guto receberá a ajuda de Érico (Silvero Pereira), novo personagem que entrará na trama. Ele é um amigo gay de Anita.

Na verdade, o novo personagem é o pai biológico de Carlito (Caio Cabral) e ex-marido de Marlene (Ana Flávia Cavalcanti). Érico se afastou da família para conseguir viver sua verdadeira orientação sexual com liberdade.

O personagem de Silvero Pereira fará apresentações como a drag Verônica Queen. Ele será a principal pessoa a apoiar Guto na descoberta de sua sexualidade.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.