Foi rápido: ingressos para shows do Oasis em São Paulo já estão esgotados

Foi rápido. Em cerca de cinco horas os ingressos para os dois shows que a banda inglesa Oasis faz no MorumBis, em São Paulo, esgotaram. As apresentações acontecem nos dias 22 e 23 de novembro de 2025 e fazem parte da turnê "Live '25", que marca o retorno da banda dos irmãos Noel e Liam Gallagher.

O que aconteceu

A venda para os shows começou nesta quarta (13), às 10h, e em pouco menos de duas horas os ingressos disponíveis pelo site da Ticketmaster acabaram; nas bilheterias físicas, as entradas só se esgotaram por volta das 15h. Fãs da banda que fizeram cadastro no site do Oasis puderam furar a fila.

O retorno do Oasis foi um evento sem precedentes no mundo todo, gerando enorme entusiasmo dos fãs. A turnê começa no dia 4 de julho de 2025, em Cardiff, no País de Gales, e termina em 23 de novembro, em São Paulo, após passar por outras cidades do Reino Unido, dos EUA e de Austrália, Argentina e Chile.