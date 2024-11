Nostalgia: SBT prepara encontro de fãs com elenco original de 'Chiquititas'

O SBT está prestes a realizar o sonho de uma geração inteira de brasileiros. A emissora anunciou um evento especial que promete reunir fãs e o elenco da primeira versão de Chiquititas, novela que marcou época entre 1997 e 2001.

O folhetim revelou nomes como Renata del Bianco, Gisele Frade, Paulo Nigro, Carla Diaz e Bruno Gagliasso. No entanto, o SBT faz mistério sobre quem participará do especial.

A produção, que será disponibilizada no serviço de streaming +SBT, selecionará alguns sortudos para participar desse momento único. Para concorrer, os fãs terão que provar seu conhecimento sobre a trama respondendo à pergunta "Com quem foi o primeiro beijo da Mili?", disponível no site da emissora. Terão ainda que usarem da sua criatividade para contar por que ou como Chiquititas marcou a sua vida e seguir o perfil @maissbt no Instagram.

A gravação está marcada para 7 de dezembro.