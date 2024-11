Moacyr Franco estrelará drama após se afastar da comédia: 'Vai emocionar'

Moacyr Franco, 88, está prestes a estrear um papel dramático no cinema.

O que aconteceu

O ator, conhecido pelo trabalho na comédia, estará no filme "Inexplicável", que estreia em dezembro. "Fiquei muito feliz com o convite do Fabrício [Bittar, diretor do filme] para fazer parte de um projeto tão especial", disse ele à coluna de Gabriel Perline, da Contigo.

Moacyr acredita que o filme, que conta uma história de superação, terá uma boa recepção do público. "Tenho certeza que esse filme vai emocionar muitas pessoas", opinou o artista, que fez parte de A Praça é Nossa (SBT) até 2017.

O diretor da produção também enalteceu o trabalho de Franco no longa. "Eu sou um grande fã do Moacyr Franco e fico muito feliz de trabalhar com ele pela segunda vez. Ele tem um carisma incrível e a sua participação foi muito especial para o filme", afirmou.

O filme "Inesquecível" é estrelado por Eriberto Leão e Letícia Spiller e foi premiado no Los Angeles Brazilian Film Festival. A produção conta a história de Gabriel, uma criança prodígio do futebol, que passa por graves problemas de saúde, fica diante da morte e tem uma jornada muito delicada.