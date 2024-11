Marina Sena sobre diferença de idade entre ela e Floss: 'Me estressa'

Marina Sena, 28, confessou insegurança pela diferença de idade entre ela e o namorado Juliano Floss, 20.

O que aconteceu

A cantora disse se incomodar pela importância que as pessoas dão para a diferença de idade entre eles. "É uma questão, não para mim, mas ver que as pessoas se importam tanto com isso, me estressa", declarou ela no Lady Night (Multishow) desta terça-feira (12).

Marina Sena ainda disse ter ciúme do namorado e avaliou o sexo. "Não tem um [sexo] melhor. Assim, tem os que não prestam. Mas está entre os melhores."