Marina Sena afirma curtir anal, mas ressalta: 'Nem todo pau é pra c*'

Marina Sena, 28, é adepta do sexo anal e incentiva as mulheres a praticarem, mas ressaltou que nem todo homem é ideal para o ato íntimo por trás.

O que aconteceu

Durante participação no Lady Night, ela deu dicas de como fazer anal sem incômodo. "Eu gosto e indico as pessoas a darem o c*, [mas] nem todo pau [serve] para o c*", declarou, ressaltando que as pessoas a fazem questionamentos sobre sexo anal desde que revelou ser "viciada" na prática.

Cantora também contou que é preciso fazer uma alimentação leve antes do sexo anal. "É sempre bom fazer a chuca e não comer uma feijoada no dia. Tem que ser uma alimentação mais balanceada", contou, ressaltando a importância da lavagem íntima antes de transar.

Marina Sena também comentou sobre seu relacionamento com Juliano Floss, 20, e admitiu incômodo pela diferença de idade. "É uma questão, não para mim, mas ver que as pessoas se importam tanto com isso, me estressa".

Juliano Floss e Marina Sena assumiram namoro em junho deste ano. No Lady Night, a cantora ainda admitiu sentir ciúmes do namorado e avaliou o sexo com ele. "Não tem um [sexo] melhor. Assim, tem os que não prestam. Mas [Floss] está entre os melhores".