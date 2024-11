Maria Gladys critica proibição do uso da maconha e afirma: 'Fumo todo dia'

Maria Gladys, 84, criticou a proibição do uso da maconha no Brasil e afirmou fumar cannabis "todo dia" como forma de "protesto".

O que aconteceu

Atriz disse ser a favor da legalização da maconha para consumo no país e que não abre mão do uso da cannabis. "Eu sou maconheira, sou hippie. E acho uma hipocrisia a proibição. Não faz mal a ninguém. Eu fumo todo dia. Fumo na rua, como protesto. Eu sou de uma geração que protestou contra a ditadura. Eu estou acostumada com isso", declarou em entrevista ao jornal O Globo.

Longe da TV desde 2016, após o humorístico "Pé na Cova", Gladys contou que gostaria de retomar a profissão, mas admite não receber convites. "Eu adoro fazer televisão. Sou quase o oposto de todos os atores da minha geração, que reclamavam de fazer TV. Eu amava, porque trabalhei com autores maravilhosos que escreviam especialmente para mim, o que me deixava muito grata. Fora o salário na conta todo mês, plano de saúde".

Maria Gladys tem entre seus personagens mais icônicos a faxineira Lucimar, de "Vale Tudo" (1989). A trama ganhará um remake na Globo, com previsão de estreia para 2025, a artista não foi chamada, mas defendeu a regravação da trama. "Eu não sou contra o remake, seria muito feio se fosse. Vai ser outra novela. Nada é igual ao que já foi. Vai ser algo único, assim como a original".