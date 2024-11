Marcela sobre Gizelly na A Fazenda: 'Preocupada com a sua saúde mental'

Marcela Mc Gowan compartilhou sua opinião sobre o comportamento de Gizelly Bicalho na A Fazenda 16.

O que aconteceu

Amigas pessoais após se conhecerem durante o Big Brother Brasil 2020, na Globo, Marcela disse o que pensa sobre as falas de atitudes de Gizelly no reality show da Record.

Marcela disse. "Eu amo a Gizelly, mas estou preocupada com ela, com a sua saúde mental. Mas eu sei quem ela é, então não consigo resumir ela nesse enredo que A Fazenda está criando."

Eu sinto muito, porque quando ela sair, vai ter que lidar com coisas que não tão legais.

