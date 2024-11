Luciano fala da relação com Zezé e rumores de briga: 'Cada um na sua'

Luciano Camargo, 51, rebateu rumores de uma suposta desavença com o irmão, Zezé Di Camargo, 62, e se abriu sobre a relação dos dois.

O que aconteceu

O músico disse não se importar com as especulações de uma briga na família. "Se existem rumores sobre a minha vida, deixo passar. Nunca senti necessidade de desmenti-los. Amanhã virão outras notícias, e pronto!", disse ele em entrevista ao jornal O Globo nesta quarta-feira (13).

Luciano também comentou os rumores de uma separação da dupla com Zezé. "E aí eu falo: 'Sempre vão dizer que Zezé Di Camargo e Luciano podem se separar, só pelo fato de sermos uma dupla.' As pessoas já esperam isso! Independentemente de qualquer coisa, somos um legado", declarou.

A dupla não pertence nem a mim nem ao Zezé. Ela é do povo brasileiro, entende? Luciano sobre a parceria com o irmão

O cantor também detalhou como é a sua relação pessoal com Zezé. "Nosso dia a dia sempre foi com cada um na sua vida individual. Nunca fomos de ter momentos de lazer juntos, por exemplo. Mas isso não interfere na minha vida amorosa com ele ou na vida amorosa dele comigo. Não quer dizer que há um afastamento de amizade", explicou ele, reforçando que seu amor pelo irmão só aumentou.

Agora que está investindo em sua carreira gospel, Luciano acredita que o trabalho com o irmão não impedirá sua atuação na música cristã. "O que faço com meu irmão não diminui o que faço com Jesus. Falo sempre do amor entre pessoas, entre homens e mulheres", afirmou.

Luciano ainda contou que ele e o irmão se apoiam em seus trabalhos individuais, apesar de não dividirem opiniões sobre o assunto. "Zezé tem a minha bênção, e eu sei que tenho a torcida dele. Mas não trocamos detalhes um com o outro. Temos gostos totalmente diferentes", disse.