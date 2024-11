Anime: personagens que defendem a diminuição da jornada de trabalho

Está em debate no Brasil um projeto de lei que tenta extinguir a escala de trabalho 6x1 e discutir um modelo que ofereça às pessoas mais tempo para suas vidas pessoais. Curiosamente, essa discussão não é só nossa, porque até personagens de animes sofrem com rotinas de trabalho cansativas e pouco tempo para recreação e família.

Splash reuniu aqui uma lista de personagens que muito provavelmente estariam defendendo diminuições de jornadas de trabalho.

Naruto ("Boruto - Naruto Next Generation")

Naruto trabalhando como hokage em "Boruto: Naruto Next Generation" Imagem: Reprodução/Studio Pierrot

Nem sempre o emprego dos sonhos é aquele que te trará satisfação. Naruto passou centenas de episódios repetindo seu desejo de ser um Hokage e, quando conseguiu colocar isso em sua carteira de trabalho, o coitado percebeu que esse é um dos piores empregos possíveis.

Além de ser soterrado pela burocracia, o emprego do Naruto foi responsável por afastá-lo da criação de seu filho Boruto. Isso causou danos psicológicos gravíssimos na família Uzumaki e até para a Vila da Folha. Vários eventos do anime "Boruto - Naruto Next Generation" poderiam não ter acontecido se Naruto tivesse mais tempo para cuidar dos filhos.

Uramichi ("Life Lessons with Uramichi Onii-san")

Tio Uramichi de "Life Lessons with Uramichi Onii-san" Imagem: Reprodução

O tio Uramichi de "Life Lessons with Uramichi Onii-san" é provavelmente um dos maiores exemplos de proletários que temos nos animes. Ele trabalha como apresentador de programa infantil, e é vítima de horários de gravações absurdos e colegas de trabalho que mereciam um adicional de insalubridade. Em muitos episódios acompanhamos o pobre Uramichi observando seu despertador tocar e pensando que vem aí mais um dia de trabalho.

A saúde emocional em frangalhos do protagonista é resultado de algo simples: 98% das cenas deste anime envolvem Uramichi em seu trabalho ou em eventos com os colegas de firma. Não sobra tempo para ele curtir uma ida à sorveteria, um pilates ou passeio no parque, todo seu tempo é dedicado a essa profissão.

Akira Tendo ("100 Coisas para Fazer Antes de Virar Zumbi")

Akira em "Zom 100" Imagem: Reprodução

Akira Tendo teve dois dias muito felizes na vida: o primeiro foi quando conseguiu um trabalho em uma renomada empresa japonesa, e o segundo foi quando estourou um apocalipse zumbi e ele percebeu que nunca mais precisaria bater aquele ponto na vida.

O anime "100 Coisas para Fazer Antes de Virar Zumbi" (ou "Zom 100") é muito habilidoso ao mostrar o funcionamento de uma "Black Company". O termo é usado no Japão para empresas que exploram seus funcionários com horários abusivos e pouco tempo para a vida pessoal. Só pelo fato do cara ficar animado com a possibilidade de uma epidemia de zumbis já mostra que ele é contra o regime de trabalho do jeito que está atualmente e defenderia mais folgas.

Curiosamente, sabe quem também defende jornadas de trabalho melhores? Os animadores que fizeram esse anime!

Mito ("Hunter x Hunter")

Tia Mito abrançando Gon em "Hunter x Hunter" Imagem: Reprodução

Um dos maiores argumentos de quem defende diminuição na jornada de trabalho é o fato do trabalhador ter pouco tempo para se dedicar à família. Levando isso em conta, a maior defensora de uma escala com mais folgas seria a tia Mito de "Hunter x Hunter", afinal ela viu em sua própria casa como o Ging abandonou o filho para se dedicar ao trabalho de Hunter.

Ainda que o pobre Gon não enxergue seu pai como uma das piores pessoas do mundo, e sim como alguém a ser admirado, sua tia tem inúmeros motivos para criticar esse ofício que afasta a pessoa da família. Se o trabalho de Hunter fosse em uma escala mais aceitável, Ging poderia ter mais tempo para cuidar de Gon (ou então ele usaria esse tempo para fugir para mais longe, porque aqui o problema também é de caráter do cidadão).

Kento Nanami ("Jujutsu Kaisen")

Kento Nanami de "Jujutsu Kaisen" Imagem: Reprodução

Orgulho da classe trabalhadora, Nanami é a primeira pessoa a se levantar no escritório quando dá 18h no relógio. Está constantemente reclamando de seus empregadores, porque se dependesse deles os feiticeiros jujutsu morreriam pelo trabalho (às vezes literalmente).

Nanami faz tanta questão de separar seu horário de descanso do horário de trabalho que o seu poder envolve justamente uma contagem de horas extras trabalhadas. Então se tem uma pessoa que apoiaria uma flexibilização e estaria lutando pelos trabalhadores nas trincheiras, essa pessoa se chama Kento Nanami.

Cavaleiros de Ouro ("Os Cavaleiros do Zodíaco")

Aldebaran de Touro de "Os Cavaleiros do Zodíaco" Imagem: Reprodução

Trabalhando como seguranças de luxo para proteger uma reencarnação de deusa que nem estava no lugar previsto, os Cavaleiros de Ouro são reflexo de uma rotina de trabalho cansativa e injusta. Eles operam em um regime sem folgas, então a casa deles fica à mercê de invasores se alguém precisa tomar um banho em cachoeiras medicinais ou ir ao aniversário de um cavaleiro de prata.

Sabendo que são muitos trabalhadores, faltou ao RH das 12 casas criar uma escala permitindo mais folgas semanais aos Cavaleiros de Ouro. "Ah, mas isso causaria falhas na segurança do Santuário", dirá algum grego mais revoltado, mas vamos lembrar que no esquema atual tivemos pelo menos duas grandes invasões, uma sendo os cavaleiros de bronze e outra dos espectros de Hades. Duvido que o Shura ou Kamus teriam morrido se eles estivessem descansados graças a uma escala de trabalho com mais folgas.