Linkin Park faz em São Paulo um dos shows mais esperados do ano

Destaque da semana

A volta do Linkin Park à ativa e o agendamento de dois shows no Brasil marcaram também o retorno da euforia com shows internacionais no país. As duas apresentações da banda, sexta e sábado, no Allianz Parque, em São Paulo, tiveram os ingressos quase esgotados rapidamente.

Até o fechamento desta newsletter, restavam apenas ingressos inteira e meia de idoso para a pista premium do show de sexta (15). Para a apresentação de sábado (16), não havia mais disponibilidade em nenhum setor.

O Linkin Park chega com nova vocalista e novo álbum. Emily Armstrong substitui Chester Bennington, que morreu em 2017 e deixou a banda parada desde então. No palco, o LP vai mostrar, entre outras, canções de 'From Zero', trabalho lançado no início da semana com audição em São Paulo para jornalistas e influenciadores.

O álbum é bom e deve agradar os fãs antigos, mesmo os que torcem o nariz para a nova formação. Emily se deu bem com o trabalho do Linkin Park e tem recebido elogios da crítica.

Quem é a nova vocalista

A californiana Emily Armstrong tem 38 anos e é uma das fundadoras da banda Dead Sara. Com o grupo, lançou cinco álbuns entre 2008 e 2021.

Linkin Park em São Paulo