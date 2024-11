Liam Payne é acusado de ameaçar ex-namorada com 'pornô de vingança'

Liam Payne supostamente ameaçava sua ex-namorada, Maya Henry, com pornô de vingança.

O que aconteceu

Os advogados da modelo encaminharam uma notificação judicial ao cantor após ele supostamente enviar fotos explícitas de si e ameaçar fazer pornô de vingança. A carta foi enviada a ele em 9 de outubro.

O famoso recebeu a carta uma semana antes de sofrer uma queda fatal em Buenos Aires, na Argentina. O Page Six teve acesso ao documento, que mencionava o "envio repetido de imagens e vídeos não solicitados e perturbadores no passado para Maya Henry e os membros da família de Maya".

A notificação judicial ainda apontou que enviava conteúdos sexuais para terceiros e retratava a ex de forma íntima. O documento indica que o artista enviou "fotos de seus órgãos genitais e vários vídeos realizando atos sexuais perturbadores consigo mesmo".

Na carta, Maya Henry disse que recebeu uma mensagem de uma mulher no Instagram. Essa mulher afirmou que ele teria oferecido fotos de Maya e Kate Cassidy e ela teria negado. Em outra mensagem, o ex-One Direction teria perguntado: "Já enviei algum [vídeo] da Maya para você? Ou de alguma das minhas ex?".

Liam Payne tinha o prazo de 10 dias para responder à notificação. O cantor morreu em 16 de outubro, antes do término do período.

Morte de Liam Payne

Músico morreu no dia 16 de outubro de 2024, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. A causa da morte foi o impacto do corpo no chão.

Liam sofreu politraumatismo (diversas fraturas) e hemorragia interna e externa, conforme o relatório. Ele já estaria desacordado quando caiu.