Larissa diz que não beijou empresário por promessa a Sacha: 'Esperando'

Eliminada na segunda roça de A Fazenda 16, Larissa Tomásia teve um breve envolvimento romântico com Sacha Bali no reality.

O que aconteceu

Uma amiga de Larissa contou que a influencer fitness não ficou com um empresário por causa de uma promessa que fez a Sacha durante o programa.

Em um vídeo no Instagram, a amiga disse. "Um boy gato, bonito, gostoso, bonito de rosto, bem feito de corpo, louco por Larissa. E ela não quis porque estava pensando em Sacha."

Boy rico, empresário, com carrão. E você esperando o outro. Não faz isso não.

Larissa pediu para que a amiga não postasse nas redes sociais, mas respondeu em sequência. "É porque quando eu sai do reality, eu falei para ele: eu te encontro lá fora."

Eu fico com a consciência pesada.

