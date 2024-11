Katy Perry no The Town 2025: cantora é o primeiro nome confirmado no festival

A cantora americana Katy Perry é a primeira atração confirmada para o The Town 2025. A segunda edição do festival está marcada para os dias 06, 07, 12, 13 e 14 de setembro de 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Katy será headliner do palco Skyline no dia 14 de setembro; a última vez que a cantora se apresentou na cidade foi em 2018.

O nome da cantora já estava sendo especulado depois que Katy anunciou, na segunda-feira,11, que trará sua nova turnê The Lifetimes Tour para a América Latina no mesmo mês do festival. Como as cidades anunciadas foram Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina, logo os fãs deduziram que ela estaria também no The Town.

Katy foi uma das principais atrações do Rock in Rio 2024, em setembro deste ano. Ela subiu ao palco no Dia Delas, no qual apenas mulheres se apresentaram na Cidade do Rock carioca. Os ingressos para esse dia se esgotaram em pouco mais de 70 minutos após a abertura das vendas.

Na ocasião, Katy mostrou, além de hits como Hot N Cold, I Kissed a Girl e Roar, novas canções do irregular álbum 143 (código informal para I love you), um trabalho mais "dance", como ela mesma classificou.

Katy começou a apresentação pendurada no alto do palco. No entanto, a grande surpresa da noite foi quando ela chamou a cantora Cyndi Lauper ao palco. Juntas, cantaram uma versão voz e violão de Time After Time, hit atemporal de Cyndi.

A volta da cantora em um festival organizado pela Rock World, empresa que criou e organiza o The Town e o Rock in Rio e produz o Lollapalooza, reforça a tese de que as negociações com os artistas se dá por meio de um ‘pacote’ que inclui apresentações em mais de um festival da Rock World, no Brasil e no Rock in Rio Lisboa. No entanto, Luís Justo, CEO da Rock World, negou ao Estadão, nos bastidores do Rock in Lisboa, em junho de 2024, que haja essa prática - e que é praticamente impossível fazer com que ela dê certo por conta da agenda dos artistas.

Ainda no campo da especulação, a banda americana de punk rock Green Day é outro nome apontado como uma das atrações do The Town 2025.

The Town anuncia mudanças na localização dos palcos

Assunto problemático na primeira edição do The Town, em setembro de 2023, a localização dos palcos foi revista pela Rock World. Os palcos Skyline, o principal, e o The One, agora, estarão mais afastados um do outro. Na edição da estreia, o trânsito de pessoas entre um e outro - que ficavam praticamente em uma linha reta - provocou um grande congestionamento humano, o que gerou reclamações por parte do público.

O Skyline se manterá no mesmo local, mas o The One será deslocado para outro lado Autódromo de Interlagos, em frente onde na edição passada ficava o The Town Club Lounge. Para 2025, a ideia dos organizadores é que o The Town repita a experiência do Rock in Rio 2024, que afastou ainda mais os dois principais palcos do festival, o que garantiu uma circulação bastante tranquila.