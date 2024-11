Juan Paiva usa Super Choque para explicar relação com o Morro do Vidigal

Juan Paiva, 26, levou o prêmio de Melhor Ator do Ano no Prêmio Potências pelo papel de João Pedro em "Renascer" (Globo). Durante o evento, ele falou um pouco da nova fase na carreira e sua relação com o Morro do Vidigal, onde mora.

Vida no Vidigal

Morador do Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, o ator decidiu continuar a morar na comunidade mesmo após a fama. E para explicar sua relação com o morro, ele usou um personagem marcante de sua infância: o Super Choque.

O herói da DC foi a maior referência negra do artista durante sua infância, tendo uma vivência parecida com a dele, diz Juan. "Ele não usa o poder para coisas negativas. Acho que [ele busca] mais inspirar e salvar pessoas que naquele bairro vivem", disse para Splash na premiação.

A série animada Super Choque foi exibida por Cartoon Network e SBT nos anos 2000 Imagem: Reprodução/Twitter

Questionado se teria "usado o poder" para ajudar as pessoas de onde ele mora, ele concorda. "Com certeza, acho que faz parte. Onde eu vivo é um ajudando o outro, e eu aprendi isso no Vidigal."

Poder proporcionar algumas coisas que tem a ver com a minha vitória, com a minha arte, isso para mim é gratificante. Um dia eu já precisei... e minha vida não acaba aqui, eu tenho muita coisa para aprender, então talvez algum dia eu possa precisar dessas pessoas também. Juan Paiva

O ator não tem plano de sair do Vidigal. Pelo contrário, acredita que a presença de artistas no Morro valoriza o local. "Estou lá pela minha família, estou pelos meus amigos, eu fui criado no Vidigal, no grupo Nós do Morro, então o meu núcleo permanece ali".