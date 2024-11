Globo surpreende e anuncia 'Tieta' como substituta de 'Alma Gêmea'

"Tieta", clássico de Aguinaldo Silva, é a novela substituta de "Alma Gêmea" no Vale a Pena Ver de Novo. A novidade foi divulgada pela Globo em seu Instagram oficial.

Anúncio de 'Tieta' surpreende

Os telespectadores foram pegos de surpresa com um ícone da teledramaturgia sendo escolhido para a TV aberta. Até então, novelas antigas, sobretudo datadas de antes de 1993, estavam sendo veiculadas apenas no Canal Viva e no Globoplay.

"Tieta" foi exibida originalmente em 1989 e protagonizada por Betty Faria. E foi exatamente a atriz que apareceu no frame para anunciar o retorno da trama.

Eu não disse que voltava? Betty Faria no anúncio da Globo.

Curiosamente, a novela não estava entre as cotadas para entrar no lugar de "Alma Gêmea". Esperava-se uma novela contemporânea, como "Amor à Vida" e "O Outro Lado do Paraíso".

Reprise marca 35 anos da novela

Grande sucesso adaptado do romance "Tieta do Agreste", de Jorge Amado, "Tieta" é uma das novelas mais assistidas da história da televisão brasileira. A trama começará a ser exibida no Vale a Pena Ver de Novo a partir de 2 de dezembro.

A trama é ambientada na fictícia Santana do Agreste, no Nordeste brasileiro. A história começa quando Tieta, interpretada na primeira fase por Claudia Ohana, é escorraçada da cidade pelo pai, Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos), indignado com o comportamento liberal da jovem e influenciado pelas intrigas de sua outra filha, Perpétua, vivida por Adriana Canabrava.

Humilhada, ela segue para São Paulo e 25 anos depois, Tieta, agora interpretada por Betty Faria, reaparece em Santana do Agreste. A personagem surge rica, exuberante e decidida a se vingar das pessoas que a maltrataram. No dia de sua chegada, ela diz que veio para ficar e acaba mudando a rotina dos moradores da pequena cidade.

Para incomodar a família, ela se envolve com o sobrinho, o jovem seminarista Ricardo (Cássio Gabus Mendes). O personagem é filho de sua traiçoeira irmã Perpétua, agora vivida por Joana Fomm, cuja brilhante atuação fez da beata, que vivia em um eterno luto, uma das grandes vilãs da teledramaturgia. Os habitantes ainda se veem às voltas com a instalação de uma fábrica de dióxido de titânio na cidade, que, se por um lado, trará desenvolvimento, também causará impacto ambiental na região.

Santana do Agreste, próxima de Aracaju e Salvador, estava parada no tempo. Até que Ascânio Trindade (Reginaldo Faria), que foi embora de lá quando jovem, volta com o objetivo de trazer o progresso e a civilização ao local. Ele se torna secretário da prefeitura e, junto com Tieta, promove a modernização da cidade.