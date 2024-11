Gizelly é alvo de criticas pela casa: 'Traiçoeira' e 'não engana o público'

Gizelly Bicalho, que está na 8ª roça de A Fazenda (Record), foi criticada pelos colegas de confimaneto em diferentes momentos.

O que aconteceu

Durante o tratamento dos animais nesta manhã, Flor e Sacha conversaram sobre as decisões da roça de terça-feira (12). "Papo da Gizelly é história para boi dormir", declara Sacha. O ator criticou as reclamações da ex-BBB sobre ter machucado o ombro, mas ainda assim querer fazer a prova do fazendeiro.

"O pessoal fica com dó, eu acho, ela é esperta", reflete Flor. "Tem gente que acredita."

"Ela acha que é esperta, mas não engana o público não. Ela já mentiu tanto nesse programa que o público não compra mais não", alfineta Sacha.

Na cozinha, Sidney, Gilsão e Fernando conversaram sobre a ida de Gizelly e Flora para a roça. "Quero distância das duas", começa o chef. "Tô de fora das duas. Não to afim, vai parecer que eu sou conivente com ela, então não quero do meu lado fazendo os discursinhos dela não."

Ele aponta que não Gizelly não tem direito de estar indignada com a decisão de Flora de puxar Vanessa para a roça, visto que a ex-BBB não foi impactada pela decisão. "Ela tá querendo se livrar da roça em cima da Flora", continua o chef. "Para mim tá feio e não vou dar palco para ela não."

"Eu já entendi isso também", concorda Sidney.

O ex-MasterChef diz que Gizelly está usando uma estratégia da semana anterior contra Flora. "Não confio e não confiarei, não esqueço as plaquinhas que o Zé colocou para ela. Ela é traiçoeira. Ela chega, eu saio", explica Fernando.

Mais tarde, o chef de cozinha continuou criticando a ex-BBB e a modista. "Uma cobra mordendo o rabo da outra", disparou sobre o rompimento da dupla.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 8ª roça e se tornar fazendeira? Enquete encerrada Total de 17009 votos 55,31% Luana 38,49% Vanessa 6,20% Flora Votar de novo Total de 17009 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso