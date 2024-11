Gizelly sobre Albert: 'Acha que é estrategista mas é visto como mimizeiro'

Durante a madrugada de quarta-feira (13) na sede de A Fazenda 16 (Record), o grupão criticou o jogo de Albert.

O que aconteceu

Gizelly apontou que o peão se perdeu no jogo. "Quando ele percebeu que o jogo tava na mão do Zé e do coisa [Sacha], ele pirou!"

Ele acha que lá fora ele é visto como o estrategista. Mas ele é visto como o mimizeiro! Gizelly

Babi sugeriu que ele seja alvo da roça na próxima semana. "Semana que vem ele que deveria ir. Ou a Flor."

Juninho concordou. "É uma opção."

Babi se justificou. "Sei que o Meneghel [Sacha] a gente odeia, mas as pessoas estão cagando lindo."

