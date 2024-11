Garota do Momento hoje (13): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Bia (Maisa) vai tentar impressionar Beto (Pedro Novaes), mas mesmo assim o rapaz terminará o relacionamento com ela, pois ama Beatriz (Duda Santos). Veja a seguir tudo o que acontecerá no capítulo desta quarta-feira (13) em "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Juliano ordena que seus seguranças contenham os manifestantes. Beto e Beatriz conseguem fugir. Ulisses e Glorinha são presos, e Ana Maria alerta Iolanda. Beto afirma que está apaixonado por Beatriz. Juliano exige que Raimundo repreenda Beto. Pra impressionar Beto, Bia doa suas joias a Sebastião e Vera para libertar Ulisses, Glorinha e os demais presos. Topete ofende Eugênia, e Guto a conforta. Ulisses e Glorinha são libertados. Beto termina o relacionamento com Bia. Maristela garante a Bia que fará Beto reatar com a neta.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.