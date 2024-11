Flora diz que Gizelly a usou e confronta Flor: 'Sua palavra não valeu nada'

Flora confrontou Flor na tarde desta segunda-feira (13), e disse que nunca "apunhalou" ninguém —só foi fiel às pessoas erradas na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na área externa, Fernando foi alertar Flor sobre ela ser o próximo alvo.

A peoa então foi conversar com Flora, que por sua vez, disse ter achado "muito incoerente" o voto da apresentadora nela. Albert chegou e se juntou à conversa.

A sua palavra não valeu de nada? Tudo que você falou pra mim foi em vão Flora para Flor

Flor deixou a conversa, e Flora seguiu disparando sobre Gizelly para Albert. "A Gizelly realmente me usou. Ela usou da minha inocência", disse.

Na casa da árvore, a filha de Arlindo Cruz já tinha demonstrado para Albert um descontentamento. "Fui fiel a pessoas erradas, mas foi de coração. Cada um colhe o que planta e eu tenho certeza que vou colher coisas boas. Fui uma pessoa muito boa aqui dentro, ano apunhalei ninguém", disse.

Enquanto isso, Babi, Vanessa e Fernando falavam sobre as duas peoas. Para eles, Flor, Gizelly e Flora não são confiáveis. "Cansada desse povo aqui. Quero que enfie uma bomba no c* e exploda ou enfie um foguete no rabo e sai voando", disse Babi.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 8ª roça e se tornar fazendeira? Enquete encerrada Total de 17009 votos 55,31% Luana 38,49% Vanessa 6,20% Flora Votar de novo Total de 17009 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso