Figurante rouba a cena na novela 'Mania de Você' e é ovacionada na web

Uma figurante de nome Antonela Azevedo roubou a cena durante o capítulo desta quarta-feira (13) da novela "Mania de Você" (Globo).

O que aconteceu

Ela se destacou "sem querer querendo" na cena em que Mércia (Adriana Esteves) detona Viola (Gabz) em uma coletiva de imprensa. A 'personagem' reagiu com caras e bocas às mentiras da vilã e virou meme nas redes sociais.

Até mesmo famosos reforçaram o coro para que a Globo reconheça o talento da moça. "Pelo amor de Deus, contratem essa diva", clamou a atriz Alice Wegmann, 29. "Uma boa atriz sabe aproveitar o seu tempo de tela. Amei a diva", babou a jornalista Tia Má, 43.

A própria Globo fez um post em suas redes sociais 'homenageando' Antonela e sua participação no folhetim. "A diva tinha segundos e entregou absolutamente tudo nas reações", reconheceu o canal carioca, em um post no Instagram com o trecho que viralizou.